Политика Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации тех, чьи родственники погибли или пропали без вести

2023-07-21 11:34

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №8009 об увольнении с военной службы мобилизованных и контрактников, близкие родственники которых погибли и/или пропали без вести.

В пояснительной записке говорится, что внесение изменений в законопроект обосновано "сильным душевным волнением, болью и другими сложными жизненными обстоятельствами, с которыми сталкиваются лица, которым пришлось в условиях жестокой агрессии против Украины потерять кого-то из близких родственников".

Теперь военный/военная может быть освобожден(-а) со службы, если муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба, родной брат/сестра погибли или пропали во время действия военного положения.