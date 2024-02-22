ВОЙНА В Украине Ко второй годовщине войны Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации

2024-02-22 13:35

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об увольнении в запас срочников после истечения срока военной службы во время военного положения. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента в четверг, 22 февраля.

В частности, зарегистрирован проект закона О внесении изменений в главу XII Заключительные положения Закона Украины О воинской обязанности и военной службе о сроках срочной военной службы №11035.

Проектом закона предлагается нормировать во время действия в Украине военного положения возможность увольнения в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки срочной военной службы.

Глава государства определил этот законопроект как неотложный. Его уже передали на рассмотрение в профильный парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке.