ВОЙНА В Украине "Мы наблюдаем определенную панику": Гуменюк рассказала о настроениях врага и результате отработки на Кинбурнской косе

2024-03-14 20:48

Российская террористическая армия пытается активно применять FPV-дроны на юге Украины. Однако благодаря успешной борьбе украинских военнослужащих, потенциал врага уменьшается.

В частности, уничтожение пункта управления дронами в районе Кинбурнской косы привело к существенному уменьшению количества дроновых атак. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, даже российские оккупанты и пропагандисты признают результативную дроновую работу украинских войск. При этом в ОК "Юг" отметили, что защитникам помогает географическое положение, ведь правый берег Херсонщины находится выше левого.

"Дроновая работа в нашей зоне ответственности очень результативная, это отмечают даже российские блогеры. Мы видим и наблюдаем у них определенную панику из-за того, что у нас ловко овладевается дроновая компонента. Кроме того, на нашей стороне география и правый берег, который выше левого, позволяет нам эффективнее применять радиоэлектронную борьбу, чем врагу. В то же время они также пытаются насыщать воздух FPV-дронами", – отметила спикер ОК "Юг".

Также Гуменюк подчеркнула, что поражение пункта управления дронами в районе Кинбурнской косы на Николаевско направлении существенно уменьшило количество атак с помощью FPV-дронов.

"Уничтожение пункта управления дронами в районе Кинбурнской косы, который располагался на гражданском судне, привело к тому, что на Николаевском направлении – Очаков, Куцурубская громада, там использование FPV-дронов существенно снизилось", – сказала Гуменюк.

Напомним, украинские военные нанесли авиационный удар по вражескому пункту управления. Он находился на танкере "Механик Погодин".

Ранее сособщалось, что российские оккупационные войска под прикрытием ночи пытались провести диверсионно-разведывательную операцию и подойти к правому берегу Днепра на Херсонщине в районе Антоновского моста. ДРГ противника отправили на это задание с левобережья на моторной лодке.