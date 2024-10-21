ВОЙНА В Украине Первые результаты проверки инвалидности прокуроров

2024-10-21 18:26

Все прокуроры, по которым возникают сомнения, должны добровольно пройти повторное обследование, пока это не сделано в рамках уголовных производств.

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о первых результатах проверки по приобретению инвалидности прокурорами. Служебное расследование показало, что у 61 прокурора Хмельнитчины есть инвалидность, причем 80% из них получили ее до начала полномасштабного вторжения. Об этом Костин рассказал в программе "Факты недели" в воскресенье, 20 октября.



Костин сообщил о результатах служебного расследования относительно приобретения инвалидности прокурорами, начатого после публикаций в СМИ.



Проверка охватывает все уровни прокуратуры, в том числе Офис Генпрокурора, и касается не только Хмельницкой области. Согласно результатам, 61 прокурор Хмельницкой области имеет инвалидность, причем 80% из них (50 человек) получили ее до начала полномасштабного вторжения.



Он отметил, что сейчас важно выяснить обстоятельства получения этих статусов, поскольку количество таких случаев чрезвычайно высоко.



Костин акцентировал, что все прокуроры, по которым возникают сомнения, должны добровольно пройти повторное обследование, пока это не сделано в рамках уголовных производств.



"Я также инициировал создание рабочей группы, в состав которой войдут международные эксперты. Они помогут комплексно оценить ситуацию и разработать решения для того, чтобы сделать невозможными подобные злоупотребления в будущем", - добавил Генпрокурор.



Напомним, пятьдесят прокуроров Хмельнитчины во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность. Из всего руководства Хмельницкой областной прокуратуры и ее структурных подразделений пенсию у Крупы не оформил только один прокурор – Александр Гончар, руководитель Каменец-Подольской окружной прокуратуры, и его жена также не оформила пенсию.



По мнению редактора, работники прокуратуры оформляли инвалидность не ради пенсии, поскольку они и без того зажиточные люди. Однако согласно законодательству о труде лица с инвалидностью имеют преимущество при трудоустройстве и при перемещении с должности на должность, их значительно сложнее уволить.



Отметим, 4 октября стало известно, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области и ее родственников обнаружили во время обысков $6 млн наличными и многие другие активы. СМИ узнали, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом от Слуги народа в Хмельницком облсовете. Главным врачом областного МСЭК Крупа работает с 2008 года.



А 7 октября суд арестовал Татьяну Крупу с возможностью выйти под залог в 500 млн. гривен.



Затем Костин приказал провести служебную проверку в связи с распространением информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры.