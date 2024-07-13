ВОЙНА В Украине Умеров о результатах саммита НАТО: ПВО, авиация и боеприпасы для Украины

2024-07-13 15:30

Украина получит мощное усиление своей обороноспособности благодаря результатам работы украинской делегации на 75-м юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook.

По словам Умерова, Украина получит 5 новейших батарей систем противовоздушной обороны, включая 4 батареи Patriot и 1 батарею Samp/T. Эти системы поступят от США, Германии, Румынии, Нидерландов и Италии. Кроме того, другие страны-союзники, среди которых США, Канада, Норвегия, Испания и Великобритания, обеспечат Украину десятками тактических систем ПВО, таких как NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Министр обороны подробно рассказал о новых пакетах военной помощи от разных стран:

США выделили 225 миллионов долларов, которые включают систему Patriot, ракеты для нее и NASAMS, а также артиллерийские и противотанковые боеприпасы.

Норвегия предоставит запчасти для вертолетов Sea King, 6 самолетов F-16 и 1 миллиард норвежских крон (около 93 миллионов долларов) на финансирование систем ПВО.

Канада объявила о новом пакете помощи на сумму 500 миллионов канадских долларов (примерно 366 миллионов долларов США).

Австралия предоставила крупнейший с начала полномасштабного вторжения пакет военной помощи стоимостью 250 миллионов австралийских долларов (около 169 миллионов долларов США).

Нидерланды выделили 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16.

Умеров подчеркнул, что Дания стала первой страной НАТО, которая напрямую финансирует украинское производство оружия и боеприпасов, профинансировав производство 18 артиллерийских систем "Богдана".

Литва предоставила антидронные системы и патроны калибра 5.56x45. Общая стоимость помощи от этой страны с начала российского вторжения достигла 1 миллиарда евро.

Великобритания планирует выделять 3 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно на военную поддержку Украины до 2030/31 годов. Новая Зеландия объявила о новом пакете военной помощи стоимостью 6 миллионов новозеландских долларов (примерно 3,68 миллиона долларов США).

Германия передала новый пакет военной помощи, который включает систему ПВО Patriot, перехватчики, артиллерийские снаряды, дроны, военно-инженерные машины и другое оборудование.

Также министр сообщил о международных усилиях группы International Fund for Ukraine (IFU), которая объединяет 9 стран. Эта группа заявила о размещении нового контракта на закупку 120 тысяч 152 мм артиллерийских боеприпасов стоимостью 300 миллионов фунтов стерлингов.

"Благодарю наших международных партнеров за поддержку и солидарность. Вместе мы укрепляем обороноспособность Украины и приближаем победу над российским агрессором", - подытожил Рустем Умеров.