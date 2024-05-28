Политика Украина и Бельгия подписали соглашение о безопасности и долгосрочной поддержке

2024-05-28 13:35

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кро подписали в Брюсселе двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера во вторник, 28 мая.

"Бельгия выделит Украине на военную помощь не менее 977 млн евро в этом году. Такое обязательство, а также готовность оказывать поддержку нашей стране в течение десятилетнего срока действия соглашения закреплены в этом документе", - говорится в сообщении.

Указано, что впервые в таком договоре безопасности указано конкретное количество военных самолетов, которые предоставят Украине, - 30 F-16 до 2028 года. В ОП подтвердили предварительную информацию, что первые истребители должны быть переданы в этом году.

Также Бельгия гарантирует, что будет оказывать своевременную помощь по безопасности, современную военную технику и вооружение с учетом потребностей Украины в сфере ВВС и ПВО, морской безопасности, разминирования и в рамках коалиции по вопросам боеприпасов и будет способствовать проведению военных тренировок.

Отдельные блоки соглашения посвящены двустороннему сотрудничеству в оборонной промышленности, поддержке Формулы мира, усилению санкций, возмещению ущерба, привлечению России к ответственности, использованию на нужды Украины конфискованных активов РФ и помощи в экономическом восстановлении и обновлении. Будет углубляться сотрудничество в области разведки, кибербезопасности и противодействия дезинформации.

В соглашении Бельгия четко подтверждает поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

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