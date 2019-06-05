Политика Стало известно при каком условии Украина вступит в НАТО

2019-06-05 13:44 75

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вступит в НАТО, но только после проведения референдума. 

"Курс в НАТО – это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО, и что это не так страшно. И когда украинцы будут все готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина будет в НАТО", - сообщил в интервью  1+1" из Брюсселя президент.

Также, Зеленский отметил, что сначала "нужно объяснить украинцам, что Альянс – это не страшно".

КАК УКРАИНА СДЕЛАЛА ПЕРВЫЙ ШАГ К НАТО:

Экс-президент Петр Порошенко 3 сентября 2018 года внес в Верховную Раду законопроект, который закрепляет в Конституции евроатлантический внешнеполитический курс Украины. Парламент направил проект закона в Конституционный суд 321 голосом народных депутатов. Конституционный суд дал положительное заключение относительно конституционных изменений в части интеграции в ЕС и НАТО 22 ноября. Тогда же народные избранники предварительно одобрили законопроект - за проголосовали 311 нардепов. Окончательно парламент утвердил изменения в Конституцию 7 февраля 334 голосами народных депутатов.

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