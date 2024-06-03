ВОЙНА В Украине В ООН назвали число украинских детей, погибших из-за вторжения рашистов

2024-06-03 11:33

Более 600 маленьких украинцев погибли и более 1420 получили ранения с начала полномасштабного вторжения рашистов в Украину. Однако реальные цифры, вероятно, гораздо выше, говорится в заявлении Представительства ООН в Украине, опубликованном к Международному дню защиты детей.

Дети проводят бесконечные часы в бомбоубежищах из-за невыборочных атак. В течение двух лет после начала полномасштабного вторжения, дети из прифронтовых населенных пунктов провели в бомбоубежищах от 3000 до 5000 часов, то есть 4-7 месяцев, что вызывает стресс и серьезно ухудшает их жизнь. Вынужденное перемещение усиливает риски, с которыми сталкиваются дети, включая переживание разлуки с семьей, и сталкиваются с повышенными рисками торговли людьми, эксплуатации и насилия, что, в свою очередь, приводит к значительному стрессу и психологической травме", - отмечается в заявлении.

Также сообщается, что Организация Объединенных Наций вместе со своими партнерами продолжает помощь детям в Украине. Так, в 2023 году ООН предоставила жизненно важную первичную медицинскую помощь более 5,1 миллионам детей и матерей, а также учебные услуги более 2,5 миллионам детей и учителей.

subscriber subscriber

Еще по теме

Число погибших из-за вооруженной агрессии рф украинских детей возросло до 500

2023-08-15 14:32

Офис генпрокурора обновил печальную статистику по погибшим от вражеских атак детям

2023-05-03 11:21

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Армия рф заменяет тяжелую бронетехнику на фронте мотоциклами: зачем они это делают

2024-06-03 18:26

ВСУ устроили серию ударов по территории рф: в ISW оценили, били ли западным оружием

2024-06-03 17:37

ВСУ смогут сбивать роССийские самолеты с Patriot на территории рф, - генерал Бундесвера

2024-06-03 16:05

видео В Белгородской народной республике уничтожен вражеский ЗРК С-400

2024-06-03 15:39
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Армия рф заменяет тяжелую бронетехнику на фронте мотоциклами: зачем они это делают 2024-06-03 18:26
ВСУ устроили серию ударов по территории рф: в ISW оценили, били ли западным оружием 2024-06-03 17:37
ВСУ смогут сбивать роССийские самолеты с Patriot на территории рф, - генерал Бундесвера 2024-06-03 16:05
видео В Белгородской народной республике уничтожен вражеский ЗРК С-400 2024-06-03 15:39