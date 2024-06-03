ВОЙНА В Украине В ООН назвали число украинских детей, погибших из-за вторжения рашистов

2024-06-03 11:33

Более 600 маленьких украинцев погибли и более 1420 получили ранения с начала полномасштабного вторжения рашистов в Украину. Однако реальные цифры, вероятно, гораздо выше, говорится в заявлении Представительства ООН в Украине, опубликованном к Международному дню защиты детей.

Дети проводят бесконечные часы в бомбоубежищах из-за невыборочных атак. В течение двух лет после начала полномасштабного вторжения, дети из прифронтовых населенных пунктов провели в бомбоубежищах от 3000 до 5000 часов, то есть 4-7 месяцев, что вызывает стресс и серьезно ухудшает их жизнь. Вынужденное перемещение усиливает риски, с которыми сталкиваются дети, включая переживание разлуки с семьей, и сталкиваются с повышенными рисками торговли людьми, эксплуатации и насилия, что, в свою очередь, приводит к значительному стрессу и психологической травме", - отмечается в заявлении.

Также сообщается, что Организация Объединенных Наций вместе со своими партнерами продолжает помощь детям в Украине. Так, в 2023 году ООН предоставила жизненно важную первичную медицинскую помощь более 5,1 миллионам детей и матерей, а также учебные услуги более 2,5 миллионам детей и учителей.