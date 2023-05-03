ВОЙНА В Украине Офис генпрокурора обновил печальную статистику по погибшим от вражеских атак детям

2023-05-03 11:21

По официальной информации ювенальных прокуроров, в Украине в результате российской агрессии по меньшей мере 478 детей погибли и более 960 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

В публикации отмечается, что эти цифры не окончательны: идет работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"1 мая в результате обстрела врагом с. Лизуновка Черниговской области погиб 14-летний мальчик", - сообщают в Офисе генпрокурора свежие задокументированные данные по гибели детей.

Напомним, в результате недавнего удара по Умани погибли пятеро детей.