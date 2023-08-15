ВОЙНА В Украине Число погибших из-за вооруженной агрессии рф украинских детей возросло до 500

2023-08-15 14:32

Число детей, погибших из-за российской вооруженной агрессии, возросло до 500, более 1097 детей получили ранения. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

"По официальной информации ювенальных прокуроров, 500 детей погибли и более 1097 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 485, Харьковской – 298, Киевской – 129, Херсонской – 118, Запорожской – 99, Николаевской – 97, Днепропетровской – 94, Черниговской – 71, Луганской – 67.

Эти цифры не окончательны, отмечают в Офисе генпрокурора. Продолжается работа по их актуализации в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Офис генпрокурора обновил печальную статистику по погибшим от вражеских атак детям

2023-05-03 11:21

Алексей Симоненко уволился с должности заместителя генерального прокурора

2023-01-24 13:35

фото НА МЕСТО ВЕНЕДИКТОВОЙ ПРЕТЕНДУЕТ ОЛЕГ КИПЕР, ИЗВЕСТНЫЙ НЕУСТАВНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ С ПОДЧИНЕННЫМИ И СТРАСТЬЮ К МОДНЫМ БРЕНДАМ

2022-07-25 16:27

Командира воинской части, захватывавшей Запорожскую АЭС, обвинили в нарушении законов войны

2022-05-19 14:29

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В ВСУ рассказали, по каким объектам роССия пытается нанести ракетные удары

2023-08-15 16:05

Ракетный удар врага по Львову и пригородам - пострадали 15 человек, в том числе дети

2023-08-15 15:37

Число погибших из-за вооруженной агрессии рф украинских детей возросло до 500

2023-08-15 14:32

Протягом війни в Україні ворог наполовину спустошив один із своїх найбільших складів радянської бронетехніки

2023-08-15 12:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В ВСУ рассказали, по каким объектам роССия пытается нанести ракетные удары 2023-08-15 16:05
Ракетный удар врага по Львову и пригородам - пострадали 15 человек, в том числе дети 2023-08-15 15:37
Число погибших из-за вооруженной агрессии рф украинских детей возросло до 500 2023-08-15 14:32
Протягом війни в Україні ворог наполовину спустошив один із своїх найбільших складів радянської бронетехніки 2023-08-15 12:27