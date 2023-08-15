ВОЙНА В Украине Число погибших из-за вооруженной агрессии рф украинских детей возросло до 500

2023-08-15 14:32

Число детей, погибших из-за российской вооруженной агрессии, возросло до 500, более 1097 детей получили ранения. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

"По официальной информации ювенальных прокуроров, 500 детей погибли и более 1097 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 485, Харьковской – 298, Киевской – 129, Херсонской – 118, Запорожской – 99, Николаевской – 97, Днепропетровской – 94, Черниговской – 71, Луганской – 67.

Эти цифры не окончательны, отмечают в Офисе генпрокурора. Продолжается работа по их актуализации в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.