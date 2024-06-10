Мир Силы безопасности Саудовской Аравии закрыли доступ в Мекку для сотен тысяч паломников

2024-06-10 09:37

Силы безопасности Саудовской Аравии закрыли доступ в Мекку для нескольких сотен тысяч незарегистрированных паломников. Об этом сообщает Радио Свобода.

Указано, что в последние дни в этот священный для мусульман город, где расположена Большая мечеть, не пустили почти 154 тысячи иностранцев, приехавших по туристическим визам, а не по, необходимым для хаджа.

Кроме того, было задержано более 171 тысяча человек, находящихся в Саудовской Аравии, но не являющихся жителями Мекки и не имеющих разрешения на хадж.

Как известно, хадж является одним из пяти столпов ислама, и его должны осуществлять все мусульмане, имеющие такую ​​возможность хотя бы раз в своей жизни. Он состоит из серии религиозных обрядов. В этом году хадж в Мекке начнется 14 июня.

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