Политика Жодним іншим способом, крім всенародних виборів, повноваження Зеленського не можуть бути продовжені – Герой України

2024-06-17 10:27

Конституція України суворо обмежує термін повноважень президента 5-річним періодом, що дає підстави говорити про те, що опівночі 20 травня Володимир Зеленський перестає бути легітимним главою держави. Відповідну думку у коментарі озвучив Герой України, колишній нардеп Григорій Омельченко.

За його словами, Конституція не передбачає пролонгацію президентських повноважень президента під час війни надзвичайного чи воєнного стану.

«Пролонгація повноважень Конституцією передбачена виключно лише для одного органу – Верховної Ради України. І скільки не триватиме воєнний стан, Верховна Рада є легітимною. Якщо говорити виключно з юридичної, конституційної, наголошую на слові конституційної чистоти, після 23 травня цього року президент не є легітимним президентом України, він лише виконує обов'язки президента, згідно із «законом про режим військового стану». Але в Конституції не передбачено, що повноваження президента можуть бути продовжені під час воєнного стану, коли його повноваження закінчилися. Конституція має вищу юридичну силу, стаття 8, і всі ухвалені закони мають їй відповідати. Тому в цій частині «закон про правовий статус військового стану» суперечить Конституції України», - пояснив він.

Водночас він послався на рішення Конституційного Суду України, датоване травнем 2015 року, щодо терміну президентських повноважень.

«У рішенні Конституційного суду чорним по білому однозначно записано – конституційний термін, визначений Конституцією, рівно 5 років. І жодним іншим способом повноваження президента не можуть бути продовжені, окрім всенародних виборів президента України, як передбачено Конституцією», – додав він.

Омельченко також нагадав, що ще в листопаді 2023 року, коли почала мусуватись тема щодо легітимності Зеленського після закінчення 5-річного періоду, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що фракція звернеться до Конституційного суду, щоб отримати тлумачення, роз'яснення: продовжуються автоматично повноваження президента після закінчення конституційного терміну чи ні.

«Але фракція так і не звернулася, тому що на відомій великій прес-конференції Зеленський заявив, що міжнародні політики Європи вважатимуть його за легітимного президента, поки не закінчиться війна. Все-таки людина має диплом про вищу юридичну освіту, а її юридичне знання – КВН-ське. Треба було звертатися до Конституційного суду», - зазначив він.

Співрозмовник вкотре наголосив: Конституційний президентський термін – виключно 5 років.

«Жодні пролонгації якимось законом чи постановою Верховної Ради, чи рішенням ЦВК, і так далі виключаються – Конституційний термін лише 5 років і все. І ще одне: ті, хто погано знає Конституцію, посилаються на статтю 108, де записано, що президент продовжує виконувати свої повноваження до обрання новообраного президента України. Тобто вони забувають про це, що ця стаття Конституція починає діяти, коли в Україні призначено вибори», - наголосив він.

Омельченко констатував: Зеленський присягав 20 травня 2019 року, тому опівночі 20 травня закінчився його 5-річний конституційний термін, і після опівночі 20 травня він перестає бути легітимним президентом України.

«Далі розпочинається процес узурпації державної влади. До речі, у Конституції жорстко записано, що не допускається узгодження ніким – ані державним органом, ані посадовими службами – узурпація влади. За це передбачено кримінальну відповідальність», - наголосив він.

У зв'язку з цим Герой України не сумнівається, що Зеленському рано чи пізно доведеться відповідати за те, що він залишився на посаді президента без отримання з цього приводу роз'яснень у Конституційному суді.

Джерело: from.com.ua