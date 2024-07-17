ВОЙНА В Украине Восстановление запорожского Днепрогэса займет минимум три года

2024-07-17 09:35

Восстановление запорожского ДнепроГЭС после вражеского обстрела в ночь на 1 июня займет по меньшей мере три года. Об этом сообщил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в интервью Forbes.

По его словам, разбор завалов после обстрела длился полтора месяца, его завершили только 14 июля.

"Для врага ДнепроГЭС более достижима, линия фронта - в 50 км. Они бьют там разными ракетами - С-300, Х-101, Х-69. Не всегда наша воздушная оборона может справиться с таким нашествием ракет", - отметил Сирота.

Еще, по крайней мере, три года займет восстановление ДнепроГЭС, в то же время нужны дополнительные ресурсы для уменьшения уязвимости гидроэлектростанции к новым возможным атакам россиян.

Укргидроэнерго готовит иски в международные и национальные суды о компенсации россиянами убытков из-за обстрела ДнепроГЭС.

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