Жизнь В YouTube Music стала доступна опция голосового поиска песен - можно просто напеть мелодию

2024-07-18 13:35

Пользователи YouTube Music теперь могут искать песни, напев их на своем смартфоне. Об этом сообщает Engadget.

О функции, напоминающей Shazam, впервые стало известно несколько месяцев назад. К примеру, весной она была в бета-доступе для владельцев гаджетов на Android. Незадолго до этого ее заметили некоторые пользователи YouTube Music для iOS.

Теперь же функция станет доступна всем подписчикам, и сервис утверждает, что инструмент позволяет "искать в каталоге YouTube Music более 100 миллионов официально заявленных песен".

Все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку поиска и найти иконку с изображением волны. Функция позволяет людям напеть мелодию песни, спеть песню или даже сыграть мелодию на некоем другом инструменте.

Компания также работает над так называемым разговорным радио с искусственным интеллектом. Пользователи смогут давать искусственному интеллекту текстовые подсказки, и он будет подбирать соответствующие песни по запросу пользователя. Новая функция начнет отображаться для случайных пользователей.

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