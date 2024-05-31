Мир YouTube Music запускає для Android функцію пошуку пісень за наспівом мелодії

2024-05-31 14:35

YouTube Music запускає для Android функцію пошуку пісень за наспівом мелодії. Це часткова заміна Shazam. Функція запускається значком хвилі, що поруч із піктограмою мікрофона.

У тих, у кого вже зʼявилося оновлення, в YouTube Music буде піктограма сигналу поруч із піктограмою мікрофона, що показується після того, як ви натискаєте кнопку пошуку у верхньому правому куті програми.

Один з редакторів вебсайту про технології і гаджети The Verge протестував нову функцію і виявив, що вона точно визначала більшість пісень, які він співав, насвистував і наспівував у свій телефон, але були й промахи.

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