Мир Renault Rafale – официальный автомобиль президента Франции

2024-07-17 09:12

Президент Франции Эмманюэль Макрон обновил автопарк Елисейского дворца, представив новый флагманский президентский автомобиль – Renault Rafale. В преддверии главного национального праздника Франции (Дня взятия Бастилии) президент Макрон сделал символический «тест-драйв» по авеню Фриланд в Париже.

Таким образом, ранее зарезервированный под брэндом DS (группа Stellantis) с 2012 года титул «официального автомобиля Президента Республики» отныне принадлежит компании Renault.

Rafale является частью давней традиции статуса президентских автомобилей Renault, начатой в 1920 году моделью 40CV, которой пользовались тогдашние президенты Поль Дешанель, Александр Мильеран и Гастон Дюмерже.

Но со времени Пятой Республики именно Citroen чаще всего выбирали в Елисейском дворце, следуя примеру Шарля де Голля и Жоржа Помпиду. В 2017 году, на своем первом президентском сроке Эмманюэль Макрон пользовался внедорожником DS7, который впоследствии обновил в 2021 году, выбрав гибридную модель DS.

В свою очередь, президент Франсуа Олланд пользовался автомобилем модели DS5.

Таким образом, обосновавшись в президентском гараже Renault добилась крупного успеха, представив авто, которое должно воплощать свои новые амбиции на высоте модельного ряда.

Rafale – известный брэнд, который изначально принадлежит Renault, который также предоставил патент Dommage для маркировки боевого истребителя.

Renault Rafale в своем модельном ряде также имеет внедорожник. Что только дополнительно отражает успех авто данного типа на рынке автомобилей.

Игорь Шевырев