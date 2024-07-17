ВОЙНА В Украине рф впервые нанесла удар дронами-камикадзе по беларуси - ошибка или провокация?

2024-07-17 13:34

Дрон-камикадзе типа Shahed-131/136, который рашисты запустили по Украине, залетел на территорию Беларуси, упал и взорвался. Об этом сообщил мониторинговый канал Беларускі Гаюн.

В частности, мониторинговый канал выяснил, что ударный дрон, залетевший в воздушное пространство Беларуси, разбился в Октябрьском районе Гомельской области.

"По нашим данным, шахед упал между поселком Паричи и селом Любань Гомельской области, что в 120 км от границы с Украиной", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Гаюну стало известно, что во время падения дрон-камикадзе взорвался.

"Это прямо подтверждает – шахеды, которые залетают на территорию Беларуси, – никакие не "учебные" или "разведывательные", а реальные с боекомплектом на борту. И предназначались они для атаки по территории Украины", – констатировал Telegram-канал.