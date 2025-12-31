ВІЙНА В Україні Олександр Сирський повідомив про формування ешелонової системи перехоплення шахедів

2025-12-31 13:33

Ворог не відмовляється від намірів захопити українські території, продовжує спроби занурити міста й села України в блекаути шляхом масованих повітряних атак. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Ключовим завданням Сил оборони на цьому етапі є знищення засобів повітряного нападу противника, які росія застосовує щоденно. Саме реальні військові результати створюють основу і для успішної дипломатії, наголосив він.

Пріоритетом залишається посилення напрямку БпЛА-перехоплювачів. Йдеться про збільшення кількості таких дронів, наземних станцій і радіолокаційних засобів, а також про нарощення підготовки екіпажів.

В межах ешелонованої системи протиповітряної оборони вже створюються рубежі перехоплення на віддаленні від великих міст. Кількість застосувань дронів-перехоплювачів та їхня ефективність поступово зростають, однак темпи роботи необхідно прискорювати.

Головком повідомив про формування дивізіонів безпілотних систем ППО та створення штатних підрозділів БпЛА-перехоплювачів у складі навчальних центрів. Для протидії "шахедам" також залучаються ресурси армійської та малої авіації, а також підтримка міжнародних партнерів.

"Противник користується погодними умовами, модернізує свої ударні дрони та змінює тактику їх застосування, атакуючи на наднизьких висотах. Відповідно, модернізуємо наші способи протидії та змінюємо систему заради необхідних результатів", - підсумував головком.