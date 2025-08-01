ВІЙНА В Україні У небі над Україною вперше зафіксували нові реактивні "шахеди" рашистів

2025-08-01 13:30

У небі над Україною зафіксували до восьми реактивних "шахедів". Такі безпілотники складно розпізнати радіолокаційним засобам. Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі ТВ.

"Були зафіксовані до восьми реактивних БпЛА із північного напрямку. Імовірно, сьогодні теж такі БпЛА були серед звичайних дронів-імітаторів, або ж ударний БпЛА-шахед із двигунами внутрішнього згоряння", - пояснив він.

За словами речника ПС, саме через це, як вже повідомлялось, для них характерний звук, що відрізняється від звичайного "шахеда".

"Фактично, радіолокаційно він відображається як крилата ракета по параметрах польоту, тому що швидкість там може бути 500 плюс кілометрів на годину. Такі цілі перехоплювати можуть далеко не всі засоби, які ми сьогодні застосовуємо", - пояснив Ігнат.

"Звісно, масового застосування їх немає, є поодинокі випадки, але неходавній випадок, ніч, показує, що вісім таких БпЛА було точно зафіксовано", - додав Ігнат.