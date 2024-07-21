ВОЙНА В Украине Украинцев ждут минимальные отключения в воскресенье

2024-07-21 10:30

 

В первой половине завтрашнего дня будет применена только одна очередь отключений, заверили в Укрэнерго.

В воскресенье в регионах Украины снова будут действовать круглосуточные графики отключений электроэнергии, но одновременно будет задействовано минимальное количество очередей. Об этом сообщило Укрэнерго в субботу, 20 июля.

"С 15:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. В другие часы суток будет применена одна очередь отключений", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера некоторые облэнерго упразднили отключение света в регионах Украины. Они заявили, что такое указание получили от Укрэнерго.

Ранее энергетики прогнозировали, что июль станет самым трудным периодом для энергосистемы Украины. Именно в настоящее время энергоблоки АЭС проходят плановые ремонты.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал, что продолжительность отключений скоро уменьшится.

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