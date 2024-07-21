Жизнь Появились новые детали о возможном убийце Фарион

2024-07-21 13:30

Появились новые детали о возможном убийце известной украинской политической деятельницы и языковеда Ирины Фарион.

Об этом рассказали жители Львова "Суспільному".

Так, одна из соседок Ирины Фарион Мария Бабюк рассказывает, что видела убийцу политика в течение двух недель. По ее словам, каждый день этот человек где-то в 10 часов сидел на лавочке. Соседи подходили к нему и спрашивали, что он здесь делает, хочет ли есть и пить. Также интересовались, откуда он родом. Тот отвечал, что из Тернополя.

"Он здесь две недели наблюдал и только смотрел сюда. Он здесь был каждый день с позапрошлой недели. Каждый день в 10 часов он здесь сидел на лавочке. Здесь к нему подходили соседи, спрашивали: "Как ты здесь сидишь, есть не хочешь, пить. Говорил, что пообедал. Спрашивают его: Откуда ты? Говорит: Из Тернополя. Я с ним ничего не говорила. Что я имею до него? – отметила Мария.

Женщина стала свидетелем побега нападавшего после убийства.

"Она вышла из дома с чемоданом, ждала такси. И тут такое произошло. Слышу: бабах! Смотрю, а он убежал, побежал туда в туннель. За дом, за дом, туда на Варшавскую. А она лежит. Все. Как раз машина приехала и звонит, а тут она уже лежит. Трубку не поднимает. Женщина-соседка думала, поднимет и скажет, но телефон что-то не работал. Здесь мужчина руки мыл у машины, и я говорю ему: "Бегите". Он бы его догнал. Не знаю, он вызвал "скорую", - вспомнила женщина.

Другая соседка Ирины Фарион говорит, что, несмотря на то, что мужчину регулярно видели, описать его трудно, ведь он постоянно был в закрытой одежде, шляпе и очках. А еще – в красных перчатках.

"Такая интуиция была, что что-то должно быть. Я даже к двум соседям подошла и обратила на него внимание, говорю, что-то не так, потому что он очень долго здесь сидит, наблюдает. Вот так все закончилось трагедией. У него был странный образ, был замаскирован. Он сделал все, чтобы его никто не узнал, очки, сидел спокойно, нога на ногу. Еще я увидела, у него такие манипуляции были - по-разному он те руки, возможно, затерпели, и он разминал их. Мне это не понравилось. Это не нормальное поведение", - рассказала Тамара Шевченко.

В день убийства женщина снова видела этого мужчину. По ее словам, она шла с работы по Варшавской по одной стороне, а он по параллельной. Это было где-то полшестого.

"Он пришел, сел на скамейку и весь взгляд в ту сторону. Только. Меня удивило: площадка, люди, а он никуда не смотрит, только туда. Там жила Фарион", - добавила она.

Сосед профессора, отказавшийся назвать свое имя, также отметил, что неоднократно видел мужчину, который приходил во двор.

"Он странный: кроссовки, носки, спортивные штаны, кофта, очки. Жара на улице, а она сидит так. И всегда: шляпа и очки, в шестой подъезд втыкал прямо", - сообщил он.