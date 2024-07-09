ВОЙНА В Украине Могло быть ракетное топливо: новые детали по отравленной воде в "Охматдете"

2024-07-09 16:48

Полиция и медики проверяют информацию о химических ожогах.

В Киеве выясняют все обстоятельства возможного отравления волонтеров и полицейских питьевой водой во время ликвидации последствий ракетного удара РФ по больнице "Охматдет".

Как отметила одна из волонтеров Екатерина Терехова, в результате употребления питьевой воды из бутылки, люди получили химические ожоги. Известно, что один полицейский выпил воды, а другой ею помыл руки. Среди пострадавших и сама женщина, как она сообщила, на месте им оказали медицинскую помощь. Волонтер написала, что планирует сделать анализы о наличии в организме токсинов.

Что говорят в Госпродпотребслужбе?

Между тем в главном управлении Госпродпотребслужбы Киева говорят, что вчера их специалистами на территории больницы совместно с Обществом красного креста был организован контроль безопасности пищевых продуктов, которые поступали в "Охматдет", в частности, и от киевлян и гостей столицы.

"Такая необходимость контроля была вызвана высокими температурами воздуха. Вся вода на месте ракетного удара принималась только с производственной отметкой. Мы не получали информации об отравлении людей из больничных учреждений", - сообщил ТСН.ua Олег Рубан, начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

Он добавляет, что сейчас специалисты службы выясняют все обстоятельства этого события и пытаются выйти на связь с волонтеркой, которая сообщила об этом случае.

Что говорят в полиции?

В полиции Киева ТСН.ua рассказали, что проверяют информацию о возможном отравлении питьевой воды на месте ликвидации последствий вражеского обстрела.

"Указанную информацию полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей. По указанному факту проводится проверка. В то же время информируем, что к медицинским работникам обращений от граждан и полицейских относительно возможного отравления водой не поступало", - рассказали в полиции Киева.

Какие версии?

Специалисты сомневаются, что причина покраснения лица и кожи у людей могли возникнуть из-за отравленной воды.

"Версия об отравленной воде проверяется. Но химические ожоги люди могли получить из-за контакта с остатками ракетного топлива, которое могло где-то остаться на территории и попасть на бутылку, а затем и на кожу к людям. Сейчас выясняем все обстоятельства", - сообщили ТСН.ua в Госпродпотребслужбе.