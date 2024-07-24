ВОЙНА В Украине рф объявили в розыск украинскую журналистку и политолога Янину Соколовскую

2024-07-24 11:21

Пропагандистская машина страны-террориста, к которой активно подключаются все возможные силовые структуры и ведомства, продолжает массовый выпуск фейков.

Очевидно не имея никаких значимых успехов на поле боя, враг отчаянно пытается навредить любым из доступных способов.

Среди этих способов не только циничные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры, детским больницам и жилым домам, но и попытки ударить по интеллектуальному потенциалу Украины.

Так называемый следком рф на днях объявил в федеральный розыск очередного гражданина Украины. На этот раз обвиненной в распространении фейков о вражеской армии (орде) оказалась украинская журналистка и политический аналитик Янина Соколовская.

"Теперь я в российском федеральном р0зыске. Информационная, понимаешь, терр0рістк@, распространяла "фейки" о российской армии. Например, о том, сколько украинцев она уничтожила в Мариуполе и как бомбила Мариупольский роддом, как превратила чудесный город в ад., - пишет Соколовскаяна своей странице в ФБ, - в обвинении, которое публикуют росрупоры, указывается период, когда "распространяла". И тут оно, конечно, ошиблось. Потому что достоверную информацию о том, что они творят, я печатала, говорила, показывала и буду и далее печатать, говорить и показывать. Пока последний убийца не предстанет даже не перед Гаагским трибуналом, а перед простым и правильным, честным человеческим судом. А это неизбежно будет. "

Чтож, видимо тем, кто сейчас на россии ударно трудится на конвейере подобных уголовных дел и фейковых обвинений, не совсем хватает интеллектуальных способностей осознать одну простую вещь: для любого уважающего себя гражданина Украины такие обвинения - это скорее признание правоты и патриотизма.