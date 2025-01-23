ВОЙНА В Украине На россии заочно приговорили украинскую журналистку и политэксперта Янину Соколовскую к 7 годам колонии

2025-01-23 11:43

Пропагандистская машина рашистов, не имея возможности вещать о сколь-нибудь значительных достижениях путинского режима на поле боя, продолжает массовый выпуск стандартных фейков, тешить свой народ десятиметровыми скульптурами из фекалий руки местных мастеров, а также впечатлять недалеких дутыми достижениями силовиков и юстиции.

Среди "достижений" правосудия рф очередной заочный приговор против украинского общественного деятеля. С учетом позиции прокуратуры суд заочно приговорил украинскую журналистку и политического аналитика Янину Соколовскую к 7 годам 6 мес. колонии за распространение недостоверной информации о армии рф и нанесении бывшей (гипотетически) второй армии европы какого-то непоправимого вреда.

Также судьи решили, что так же заочно не лишним будет на 4 года (конечно же, виртуально) запретить гражданке Украины пользоваться интернетом, писать новости, посты, пдминистрировать какие-либо-интернет-ресурсы и т.д.

Приговором суда она признана виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК рф (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании вооруженных вил российской федерации, совершенное по мотивам политической ненависти).

Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства, разумеется, в отсутствие подсудимой. В отношении Соколовской заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Стоит отметить, что за годы войны на россии будто под копирку "наштамповано" дикое множество подобных фейковых дел и приговоров против украинских политиков, чиновников, общественных и культурных деятелей, журналистов и т.д. При этом для любого уважающего себя гражданина Украины такие дела - это скорее признание правоты и патриотизма, скорее подтверждение того, что их деятельность станет частью истории.



