ВОЙНА В Украине Страна-террорист обвинила украинскую журналистку и политолога Янину Соколовскую в нанесении ущерба армии рф

2023-07-26 14:40

Украинскую журналистку и политолога Янину Соколовскую обвинили в распространении фейков об оккупационной армии рф. Следственный комитет страны-агрессора даже завел  против нее уголовное дело, подобное тем, которые они уже полтора года "штампуют" против представителей украинской власти, военного командования, общественных деятелей, волонтеров... Разумеется, в Украине такие "дела" их "фигуранты" считают почти что наградой, признаком того, что работа по противодействию врагу ведется эффективно.

"Останкинским межрайонным следственным отделом в городе москва возбуждено уголовное дело против Янины Соколовской. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК рф (общественное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил российской федерации", — говорится в сообщении.

По версии следствия, Соколовская распространяла в открытом доступе якобы неправдивую информацию о преступных действиях российский оккупантов в том числе и наемников "вагнеровцев" против мирного населения Украины. Фактически же она лишь в доступной в том числе и для рашистов форме рассказывала о зверствах, которые военные рф творили в Буче, Мариуполе, Бердянске, Гостомеле...

Интересно, что российские "силовики" даже бравурно отрапортовали, что якобы противоправную деятельность журналистки обнаружили и прекратили. Это можно считать наглядным подтверждением тому, что униженный но поле боя украинской армией и окончательно опозоренный путчем пригожина российский режим быстро превращается в фашистский. С полным расхождением создаваемой пропагандой фейковой картинки с реальностью. Где любым способом пресекаются попытки критики власти и деморализованной орды насильников и мародеров, которую там почему-то еще считают армией.

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