Жизнь Укрпочта выпустила марку и конверт, посвященные Ирине Фарион

2024-07-29 11:33

Укрпочта по спецзаказу выпустила марку и конверт, посвященные языковеду Ирине Фарион. Спецпогашение марки произошло на девятый день после ее убийства. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Андриан Гутник.

На спецпогашении марки присутствовали родные и однопартийцы языковеда Ирины Фарион. В частности ее дочь София Семчишин и внуки.

В пресс-службе Укрпочты в свою очередь подчеркнули, что марка не является официальной, а изготовлена ​​по заказу близких в рамках проекта Собственная марка.

Как рассказала начальница управления филателистической продукции Укрпочты Наталья Мухина, марки изготовлены ограниченным тиражом по заказу частных лиц.

Относительно того, могла ли бы Укрпочта сейчас выпустить официальные почтовые марки, посвященные языковеду, Наталья Мухина объясняет:

"Нет, потому что во время войны мы заморозили выпуски почтовых марок, посвященных личностям. Нет, потому что согласно установленным правилам, марки личностям выпускаются к юбилеям со дня рождения, но не раньше, чем через 10 лет после смерти, чтобы вклад человека можно было оценить объективно - без лишних эмоций".