ВОЙНА В Украине фото Укрпочта запустила в обращение новый блок марок Гвардия наступления

2023-05-10 14:31

Укрпочта запустила в обращение блок марок Гвардия наступления. Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

"Благодаря силам противовоздушной обороны запускаем сегодня Гвардию наступления. Спецпогашение состоится во всех областных центрах Украины, конечно с участием наших защитников. И никакой злой дедушка нам не помешает!" – заявил он.

Отметим, почтовый блок Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления продолжает выпуск Слава Вооруженным Силам Украины!, представленный в 2022 году.

Он содержит почтовые марки, где изображены бойцы Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции.