Укрпочта запустила в обращение блок марок Гвардия наступления. Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.
"Благодаря силам противовоздушной обороны запускаем сегодня Гвардию наступления. Спецпогашение состоится во всех областных центрах Украины, конечно с участием наших защитников. И никакой злой дедушка нам не помешает!" – заявил он.
Отметим, почтовый блок Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления продолжает выпуск Слава Вооруженным Силам Украины!, представленный в 2022 году.
Он содержит почтовые марки, где изображены бойцы Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции.