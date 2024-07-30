ВОЙНА В Украине В 2025 году Украине потребуется помощь союзников на сумму в 12-15 млрд долларов

2024-07-30 15:37

Украина и МВФ оценивают дополнительную финансовую потребность в 2025 году со стороны восточных партнеров в размере 12-15 млрд долларов. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью для РБК-Украина.

Он напомнил, что при подготовке действующей программы с МВФ один из ключевых параметров определял, что активная фаза войны будет действовать до середины 24 года, но этот прогноз не реализовался.

"Сейчас мы постоянно обсуждаем с нашими партнерами, что нам нужно дополнительное финансовое заверение, потому что война будет продолжена в 2025 году, и нам нужно иметь буфер", - сказал министр и оценил эти дополнительные потребности на следующий год в 12-15 млрд долларов.

По словам Марченко, эти оценки полностью соответствуют дискуссиям Минфина с МВФ.

"Они также потенциально видят это как дополнительную потребность от того, что сейчас у нас предусмотрено в программе", - отметил министр.

Вместе с тем, по его мнению, Украина, повышая налоги, тоже должна дать сигнал партнерам и закрыть роты критикам, которые говорят, что вклад украинской стороны недостаточен.

"Мы показываем, что готовы к наиболее непростым решениям, что мы свой вклад тоже делаем. Мы выходим к партнерам и говорим: вот есть дефицит в 500 млрд гривен и вот есть решение как его перекрыть. Но мы также ждем, что на 2025 год вы нам дадите достаточные финансовые заверения, чтобы мы могли профинансировать бюджет", - объяснил Марченко.

Сейчас, по его словам, согласно программе МВФ, заверений наших партнеров недостаточно, чтобы правительство могло подать в Раду сбалансированный бюджет на следующий год.

subscriber subscriber

Еще по теме

Саммит НАТО согласовал план финансирования обороны Украины на 2025 год

2024-07-11 17:37

К 2025 году интернет может полностью исчезнуть (основные причины)

2014-07-08 13:22

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

фото роССия применяет в Украине ракетные комплексы из КНДР - СМИ

2024-07-30 17:37

Теперь украинцы могут получить военно-учетный документ в "Дії": инструкция

2024-07-30 16:05

В 2025 году Украине потребуется помощь союзников на сумму в 12-15 млрд долларов

2024-07-30 15:37

Разоблачена схема оформления фиктивного отцовства для выезда из Украины

2024-07-30 12:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

фото роССия применяет в Украине ракетные комплексы из КНДР - СМИ 2024-07-30 17:37
Теперь украинцы могут получить военно-учетный документ в "Дії": инструкция 2024-07-30 16:05
В 2025 году Украине потребуется помощь союзников на сумму в 12-15 млрд долларов 2024-07-30 15:37
Разоблачена схема оформления фиктивного отцовства для выезда из Украины 2024-07-30 12:27