Политика Зеленский заявил о возможности закончить войну "не позднее 2025 года"

2024-10-10 16:48

 

Есть шанс продвинуться к миру и прочной стабильности, отметил президент.

Ситуация на поле боя в Украине "создает возможность" предпринять шаги по прекращению войны "не позднее 2025 года". Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 октября, на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа", передает Reuters.

"В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуться к миру и прочной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор - выбор решительных действий по прекращению войны не позднее 2025 года", - заявил он.

В своем Telegram-канале президент акцентировал, что Украина разработала план действий - "план победы", который способен "преодолеть разрыв между нынешней ситуацией и успешным проведением Саммита мира".

По словам Зеленского, первый пункт этого плана сосредоточен на том, будет ли решена проблема дефицита геополитической определенности в Европе:

"Имеет ли Украина место в НАТО? Если да, и это будет подтверждено должным образом, Путин геополитически проиграет".

 План победы Украины - актуальное

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план победы Украины содержит четкое видение шагов, которые необходимо предпринять для обеспечения справедливого и прочного мира.

По его словам, этот план состоит из военной и дипломатической частей. И приглашение Украины в НАТО является его частью.

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