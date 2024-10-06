ВОЙНА В Украине Украина может начать новое контрнаступление в 2025 году, - The Times

2024-10-06 08:30

У Путина наростают проблемы, которые "решительно" дадут о себе знать к концу 2025 года, пока Украина будет в состоянии начать новое контрнаступление.

В 2025-м году Украина будет в состоянии начать новое масштабное контрнаступление. Эта возможность появится благодаря новой технике, которую ей предоставляют западные союзники, а также свежесформированным бригадам, чье комплектование сейчас находится в процессе. Кроме того, верятно, Киеву дадут разрешение на использование более дальнобойных американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow против военных целей на территории России, пишет The Times.

Тем не менее, даже без них Киев использует собственные ракеты и беспилотники, нанося удары по российским складам боеприпасов, что уже начало приносить свои плоды: первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что если в начале года соотношение выпущенных украинских артиллерийских снарядов с российскими было 1 к 8 не в пользу ВСУ, то к началу октября это соотношение упало до трех к одному. Кроме того, отмечает издание, хотя Украина сталкивается проблемами в наборе войска, но западное производство боеприпасов расширяется, а помощь, получаемая Киевом, направляется на развитие собственного оборонного промышленного сектора. Совсем недавно Дания пообещала выделить более $500 млн на поддержку увеличения украинского производства оружия.

При этом, отмечает The Times, у режима Путина есть множество проблем, которые напрямую могут сказаться на эффективности ведения военных действий оккупационной армии, а сам глава Кремля сделал недостаточно для того, чтобы победа стала очевидной, хотя достаточно для того, чтобы позволить откладывать принятие сложных решений. Несмотря на то, что состояние российской экономики гораздо лучше, чем можно было предположить, Путин, который сейчас закрывает глаза на некоторые тревожные показатели наступающего года, не сможет вечно перераспределять деньги с внутренних программ на расширение военного производства, считает Times. Издание цитирует российского экономиста, который оценил конец 2025 года как "решающую точку, в которой нынешнее равновесие нарушится".

Кроме того, пишут журналисты, всё труднее становится и склонять россиян к добровольному участию в войне. В Москве, например, благодаря взносам мэрии новобранцы получают бонус при вступлении в армию в размере 2,3 миллиона рублей (около 1 млн грн.) и годовую зарплату в размере 5,2 миллиона рублей (~2,2 млн грн), что более чем в пять раз превышает среднюю зарплату по стране. Но даже такие сумму привели только к кратковременному всплеску вербовки, которая сейчас стремительно сходит на нет. В то же время российские генералы уже несколько месяцев требуют проведения новой мобилизации, но Путин, понимая, насколько непопулярной и разрушительной такая мера будет, всё еще колеблется. Не в плюс играют и отношения Москвы с союзниками, такими как Китай, Северная Корея и Иран, которые рассчитывают получить плату за любую помощь, которую они оказывают, что еще больше опустошает казну Москвы.

"На предстоящий год Путин почти наверняка сможет сбалансировать все эти давления. Но он будет делать ставку на то, что сможет навязать какой-то мир на своих условиях, прежде чем напряжение в его собственной системе станет слишком большим", - подытоживают эксперты.

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Ранее сообщалось, что эксперт оценил новую "красную линию" РФ и ответил на вопрос, развяжет ли Путин ядерную войну.

"Каждое из заявлений Путина в разное время было призвано удержать страны НАТО от определенных действий - вступление Швеции и Финляндии в НАТО, поставки Западом оружия в Украину", - отметил профессор.

Кроме того, Путин, по словам Джонсона, боялся, что ракеты НАТО полетят на Москву.