Что нельзя делать в Медовый Спас: обычаи в народный праздник 1 августа

Народный праздник 1 августа известен под названиями Медовый Спас, Маковея, Первый Спас, Макринин день, Мокрины.
Православная церковь Украины 1 августа по новому стилю отмечает Происхождение Честных древ Животворящего Креста Господнего. В народе этот праздник называют Медовый Спас или Маковея. По старому стилю сегодня чтят память преподобной Макрины, монахини из Каппадокии.
Первый Спас украинцы отмечают с давних времен. В этот народный праздник начинается Успенский пост. Крестьяне отказывались от яиц и мясной пищи, а переходили на сезонные продукты. Основной пищей в этот период были ягоды, фрукты, орехи и хлеб из зерна нового урожая. Пищу освящали в церкви перед употреблением.
Главным продуктом Медового Спаса был, конечно же, домашний мёд. С ним готовили пряники, блины, оладьи, алкогольную медовуху. В праздник 1 августа много заказов и хороший заработок получали пасечники. Также на Маковея собирали маковые зерна и пекли булочки и рулеты с ними. Для перетирания мака украинцы придумали специальную посуду - макитру.
Ещё одна традиция этого дня - освящение воды в родниках и колодцах. К освященному водоему крестьяне приводили домашний скот и купали, а также умывались сами. Верили, что такая вода смоет сглаз и все болезни.
По старому стилю народный праздник 1 августа назывался день Макрины. В эту дату люди работали в поле и заканчивали жатву сена. В саду собирали урожай фруктов и ягод, из которых готовили консервацию на зиму. Часто в первый день августа шли грозы - тогда люди оставались дома, чтобы не попасть под молнию. На улицу выходили только для того, чтобы спрятать сено под крышу.
1 августа - Знак Зодиака
Рожденные люди 1 августа по знаку Зодиака - Львы. Именинники этого дня очень дисциплинированные и имеют хорошую силу воли. Они стойко справляются с любыми трудностями, но все же предпочитают комфортную и сытую жизнь. Такие люди всегда стремятся быть самыми лучшими. Второе место для них даже хуже полного поражения.
Что нельзя делать 1 августа
Нельзя работать в поле, в саду или на огороде, если погода испортилась.
В этот день нельзя быть грязными и неопрятным, ходить в несвежей одежде, держать дом в беспорядке.
Нельзя резать птицу и забивать домашний скот в этот день, а также ловить рыбу, иначе серьезно заболеете.
Не поднимайте с земли на улице потерянные вещи и деньги. Есть риск перенять на себя болезни и проблемы прошлого владельца вещи.
Приметы погоды 1 августа
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.