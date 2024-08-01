ВОЙНА В Украине Что нельзя делать в Медовый Спас: обычаи в народный праздник 1 августа

2024-08-01 16:05

Народный праздник 1 августа известен под названиями Медовый Спас, Маковея, Первый Спас, Макринин день, Мокрины.

Православная церковь Украины 1 августа по новому стилю отмечает Происхождение Честных древ Животворящего Креста Господнего. В народе этот праздник называют Медовый Спас или Маковея. По старому стилю сегодня чтят память преподобной Макрины, монахини из Каппадокии.

Первый Спас украинцы отмечают с давних времен. В этот народный праздник начинается Успенский пост. Крестьяне отказывались от яиц и мясной пищи, а переходили на сезонные продукты. Основной пищей в этот период были ягоды, фрукты, орехи и хлеб из зерна нового урожая. Пищу освящали в церкви перед употреблением.

Главным продуктом Медового Спаса был, конечно же, домашний мёд. С ним готовили пряники, блины, оладьи, алкогольную медовуху. В праздник 1 августа много заказов и хороший заработок получали пасечники. Также на Маковея собирали маковые зерна и пекли булочки и рулеты с ними. Для перетирания мака украинцы придумали специальную посуду - макитру.

Ещё одна традиция этого дня - освящение воды в родниках и колодцах. К освященному водоему крестьяне приводили домашний скот и купали, а также умывались сами. Верили, что такая вода смоет сглаз и все болезни.

По старому стилю народный праздник 1 августа назывался день Макрины. В эту дату люди работали в поле и заканчивали жатву сена. В саду собирали урожай фруктов и ягод, из которых готовили консервацию на зиму. Часто в первый день августа шли грозы - тогда люди оставались дома, чтобы не попасть под молнию. На улицу выходили только для того, чтобы спрятать сено под крышу.

1 августа - Знак Зодиака

Рожденные люди 1 августа по знаку Зодиака - Львы. Именинники этого дня очень дисциплинированные и имеют хорошую силу воли. Они стойко справляются с любыми трудностями, но все же предпочитают комфортную и сытую жизнь. Такие люди всегда стремятся быть самыми лучшими. Второе место для них даже хуже полного поражения.

Что нельзя делать 1 августа

Нельзя работать в поле, в саду или на огороде, если погода испортилась.

В этот день нельзя быть грязными и неопрятным, ходить в несвежей одежде, держать дом в беспорядке.

Нельзя резать птицу и забивать домашний скот в этот день, а также ловить рыбу, иначе серьезно заболеете.

Не поднимайте с земли на улице потерянные вещи и деньги. Есть риск перенять на себя болезни и проблемы прошлого владельца вещи.

Приметы погоды 1 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Какая погода сегодня, такой она будет в течение следующих 6 недель.

На дубе уродило много желудей - к хорошему урожаю в этом году.

Если рыба плавает очень близко к поверхности воды, то купаться и набирать воду в водоеме не стоит - качество воды плохое.

Если 1 августа выдался теплый и солнечный день, то бабье лето будет затяжным, а осень - поздней.

Листья на деревьях начали желтеть снизу - к хорошему урожаю озимых культур.

Если уже несколько дней подряд идут дожди, то будет неурожай.

Гроза в этот день предвещает ненастный август и бедный урожай. Но если после грозы появилась радуга, то август будет погожим.

Если с утра муравьи прячутся в муравейник, то скоро пойдет дождь.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.