Жизнь С 1 августа в Украине будут выдавать обновленные водительские права

2024-07-30 22:15

Все территориальные сервисные центры Украины с 1 августа обязаны перейти на новый формат водительских удостоверений.

С 1 августа 2024 года в Украине вступает в силу новая система выдачи водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств с усиленной защитой от подделок.

Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

Новшество предполагает введение специальных защитных элементов в бланках документов, а также размещение QR-кода для онлайн-проверки подлинности.

Новая система выдачи документов призвана повысить уровень безопасности на дорогах и усложнить деятельность злоумышленников, занимающихся изготовлением подделок.

Решение о введении новых документов было принято Кабинетом министров Украины в декабре 2023 года с целью противодействия массовому производству и сбыту поддельных водительских удостоверений. По данным правоохранительных органов этот вид преступной деятельности в последнее время значительно активизировался.

Важно отметить, что владельцам действующих водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств не нужно обменивать их на новые образцы. Старые документы остаются в силе до окончания срока их действия.

Напомним, в Украине с 1 января 2024 года подорожал ряд услуг от МВД для водителей. Речь идет об услугах по выдаче водительских прав, сдаче экзаменов и регистрации авто.