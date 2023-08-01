Жизнь С 1 августа меняются правила пополнения банковских карт через терминалы: что стоит знать

2023-08-01 17:37

С сегодняшнего дня, 1 августа, меняются правила пополнения банковских карт через терминалы – отныне лицу, пополняющему карту, необходимо будет ввести номер телефона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацбанк Украины.

Согласно решению НБУ, с 1 августа добавляются реквизиты к квитанциям, где будет указываться мобильный номер телефона плательщика.

Детали

Для зачисления денег на счет плательщик при осуществлении такой операции через терминал должен будет:

– ввести номер своего мобильного телефона на экране терминала;

– получить на этот номер одноразовый пароль;

– ввести на экране терминала одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;

– получить квитанцию.

Важно

Эти требования не распространяются на:

– оплату коммунальных платежей;

– оплату билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные)

– оплату проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);

– оплату маршрутных пассажирских перевозок;

– пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;

– уплату налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.