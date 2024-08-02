Спорт Майк Тайсон впервые проговорился, кого считает самым сенсационным бойцом ​​в истории бокса

2024-08-02 21:36

Мэнни Пакьяо - самый сенсационный боец ​​за всю историю бокса. Так считает бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Майк Тайсон.

Легендарный "Железный Майк" вспомнил бой единственного в истории чемпиона мира по восьми весовым категориям против Брэндона Риоса в 2013 году, в котором филиппинец победил решением судей.

"Ни один боец ​​за все годы, что я видел, не выглядел сенсационнее, чем Мэнни Пакьяо. Назовите бойца, который выглядел бы более сенсационно, чем Пакьяо в бою с Брэндоном Риосом?

Пакьяо - искусный боксер. Он умел выбрасывать много ударов, он блестящий боец", - приводит слова Тайсона SecondsOut Boxing News.