Спорт Когда и где смотреть бой Майк Тайсон – Джейк Пол

2024-11-12 20:04

 

Легендарный американский боксер Майк Тайсон (50-6-0-2, 44 КО) возвращается на ринг впервые за 19 лет в официальном поединке. 58-летний супертяж в пятницу, 15 ноября, подерется против известного блогера и боксера Джейка Пола (10-1, 7 КО). Результат боя будет занесен в зачет спортсменов, разница в возрасте между которыми составляет 31 год.

Грандиозное боксерское шоу состоится на арене AT&T Stadium в американском Арлингтоне. Ориентировочное время начала – 6:00 утра субботы, 16 ноября, по киевскому времени.

Прямой эфир из США организовывает видеоплатформа Netflix. Стоимость просмотра боя в Украине – от 5 евро или 225 гривен.

Поединок Тайсон – Пол пройдет максимум восемь раундов по две минуты. Фаворитом считается 27-летний Джейк, ставки на победу которого принимаются с коэффициентом 1,44. Ничья оценивается котировкой 11,00. А показатели на успех Железного Майка достигают уровня 2,87.

Изначально поединок планировалось провести 20 июля, но он был перенесен из-за проблем Тайсона со здоровьем. В последний раз официальный поединок бывший абсолютный чемпион мира провел 11 июня 2005 года, когда проиграл Кевину МакБрайду.

 

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