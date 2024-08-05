ВОЙНА В Украине Суд отменил штраф от ТЦК за необновление данных: названо основание

2024-08-05 21:37

ТЦК не могут штрафовать гражданина за неявку, если официального вызова не было.

Прибытие военнообязанного в ТЦК для выполнения им требований закона о воинском учете, в частности для уточнения учетных данных, должно происходить на основании официального вызова. В случае отсутствия такого вызова штрафовать гражданина за нарушение правил учета нельзя. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета", рассматривая одно показательное судебное дело.

23 июля Соломенский районный суд г. Киева вынес решение по делу, где гражданин оспаривал штраф в 17 тысяч гривен, наложенный на него Соломенским ТЦК.

Согласно материалам дела, 21 мая этого года мужчина прибыл в ТЦК для уточнения учетных данных, но вместо уточнения данных представители ТЦК его задержали и составили протокол о наложении штрафа в 17 000 грн. По словам мужчины, никаких предупреждений или вызовов от ТЦК он не получал.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что мужчина действительно не появлялся своевременно в ТЦК для обновления учетных данных, чем формально нарушил закон "О воинской обязанности и военной службе") и соответствующие постановления КМУ №1487. Его нарушение квалифицировали как "повторное нарушение правил воинского учета".

Однако в протоколе и постановлении ТЦК о привлечении мужчины к административной ответственности не было никакой фактической информации о том, что он нарушил закон именно повторно. Также работники ТЦК не изложили в документах обстоятельства и суть административного правонарушения: не отметили, что именно совершил истец, отсутствует описание обстоятельств правонарушения, не указано время и место правонарушения, как того требует ст. 283 КУоАП.

ТЦК не предоставил суду никаких доказательств в подтверждение законности вынесенного им постановления и даже не направил своего представителя на судебное рассмотрение апелляции, поданной гражданином.

Вместе с тем суд отметил, что согласно нормам законодательства, обязанность военнообязанного прибыть в ТЦК должна выполняться исключительно на основании вызова, предварительно доведенного до сведения такого гражданина.

В частности это указано в ч. 10 ст. 1 Закона "О воинской обязанности и военной службе": граждане Украины, которые подлежат постановке на воинский учет, находятся на воинском учете призывников или в запасе обязаны прибывать по вызову ТЦК для оформления военно-учетных документов, постановки на воинский учет, прохождения медицинского осмотра, направления на подготовку с целью получения или совершенствования военно-учетной специальности, призыва на военную службу или на сборы военнообязанных и резервистов.

ТЦК не предоставил суду никаких доказательств вручения гражданину повестки о вызове в ТЦК.

Также суд отметил, что само по себе постановление ТЦК о наложении штрафа, если оно не содержит обоснования и доказательств, не дает оснований для вывода о совершении истцом административного правонарушения.

Следовательно, суд удовлетворил иск гражданина об отмене постановления ТЦК о наложении на него штрафа.

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Как писал УНИАН, в Украине военнообязанные должны лично сообщить ТЦК и СП о любых изменениях в своих персональных данных, в том числе и о женитьбе или рождении детей. Это нужно сделать в течение семи дней и предоставить соответствующие документы. Как говорят в ТЦК, пока функции обновления данных дистанционно нет в электронном кабинете военнообязанного, однако в ТЦК надеются, что вскоре это можно будет сделать и через приложение.

Также мы рассказывали, что делать, если сотрудники ТЦК игнорируют документы в "Резерв+". По словам нардепа Федора Вениславского, "если случаются такие случаи, граждане должны обратиться на горячую линию".