Життя За ексзаступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли повну суму застави - 20 млн грн

2026-10-09 13:36

За ексзаступницю керівника Офісу президента України Ірину Мудру внесли повну суму застави - 20 мільйонів гривень. Про це повідомлили Інтерфакс-Україна та Схеми.

25 серпня ВАКС визначив Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 20 млн грн, Мудра заявила, що спробує знайти таку суму.

Під час розгляду апеляції щодо запобіжного заходу захист Мудрої просив зменшити заставу з 20 млн грн до 12,5 - це сума, яку станом на 28 вересня вже змогли зібрати на заставу експосадовиці, з них 5 млн - її власні кошти. Тоді ВАКС відмовив у задоволенні клопотання.

З того часу застава так і не була внесена на рахунок ВАКС, тому підозрювана до сьогодні залишалася в СІЗО.

Мудру обвинувачують в участі у злочинній організації, діяльність якої охоплювала два ключові епізоди, що розслідувались у межах спецоперацій Феміда (захоплення бізнесу) та Форест Гамп (легалізація злочинних коштів).

Нагадаємо, 25 серпня ВАКС обрав Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 20 млн грн. Прокурор просив визначити заставу у 150 млн грн.

Зауважимо, що Мудра є підозрюваною у провадженнях НАБУ і САП, пов’язаних із операціями Форест Гамп та Феміда. 19 серпня НАБУ і САП повідомили про викриття схеми легалізації 150 млн грн, які, за версією слідства, призначалися для внесення застави за одного з фігурантів справи Мідас.

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента.

20 серпня НАБУ і САП оприлюднили матеріали операції Феміда. За даними слідства, учасники злочинної організації незаконно заволодівали нерухомістю та активами підприємств, зокрема шляхом підроблення документів і втручання в інформаційні системи Міністерства юстиції.

У НАБУ заявляли, що восени 2025 року учасники організації заволоділи двома підприємствами з активами на 248 млн грн. Крім того, слідство пов’язує їх зі спробами заволодіти київською нерухомістю на понад 207 млн грн у травні 2026 року.

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