Світ Співвласник відомих футбольних команд отримав один день тюремного ув’язнення та штраф

2026-09-04 10:32

Співвласник футбольних команд Лідс, Рейнджерс та клубу НФЛ Сан-Франциско 49ers, 45-річний Джед Йорк, отримав один день тюремного ув’язнення та штраф у штаті Огайо, США, за звинувачення у втягуванні в проституцію. Про це повідомляє ВВС.

Згідно із судовими документами, справу ініціював Департамент поліції Східної Палестини. Йорк відгукнувся на оголошення, яке було розміщене під прикриттям офіцерами Спеціальної групи по боротьбі з торгівлею людьми штату Огайо, і домовився про інтимні послуги за 140 доларів (приблизно 103 фунти стерлінгів).

Після укладення угоди зі слідством Йорк офіційно не визнав свою провину, але прийняв обвинувальний вирок без оскарження. Він отримав один день ув’язнення за кожне правопорушення, 150 доларів штрафу за порушення громадського порядку та 1000 доларів штрафу за володіння знаряддями злочинної діяльності.

Зазначається, що адвокати Йорка намагалися приховати судові матеріали від суспільства, але суд відхилив цей запит. Представники футбольних клубів утрималися від коментарів щодо ситуації, а в Сан-Франциско 49ers зазначили: "Оскільки це юридичне питання, яке вже вирішено, ми не надаватимемо жодних подальших коментарів наразі".

Національна футбольна ліга вже почала власну перевірку: "Нам відомо про це питання, яке буде розглянуто відповідно до політики особистої поведінки".