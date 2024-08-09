В Украине значительно вырос спрос на подержанные иномарки из Европы

В течение июля украинский автопарк пополнили 20 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Об этом сообщает Укравтопром.
По сравнению с июлем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 6%. В то время как по отношению к июню, этот показатель вырос почти на 8%.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 48%. В то же время дизельные имеют 23%; электромобили - 19%; гибриды и авто с ГБО - по 5%.
Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших в июле на украинские номера, составляет 8,7 года.
К самым популярным моделям прошлого месяца вошли:
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 133,3 тысячи подержанных легковушек, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 года.