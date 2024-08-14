Жизнь В Киеве растет заболеваемость COVID-19: более 1 200 случаев в неделю

2024-08-14 20:48



В Киеве фиксируют существенный рост заболеваемости COVID-19. Если в июне было зафиксировано 199 случаев, то в июле - начале августа уже 1 660, а за вторую неделю августа количество заболевших достигло 1 283, из них 174 ребенка.

Об этом заявила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

По ее словам, количество госпитализаций также растет, включая пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Гинзбург отметила, что большинство случаев протекают без значительных осложнений, но это может быть опасно, поскольку люди часто не воспринимают симптомы серьезно и продолжают распространять вирус.

"Впрочем и в этом кроются свои опасности. Больной, который не слишком страдает от симптомов, "списывает" их на усталость, обычный насморк, даже на аллергические реакции из-за цветения амброзии, например. А потому продолжает жить социально активной жизнью, работать, а значит, распространять COVID", - заявила она.

Директор призвала жителей Киева ответственно относиться к своему здоровью, пользоваться масками, антисептиками, избегать мест скопления людей и оставаться дома при первых признаках болезни.

Она подчеркнула важность своевременного тестирования и обращения к врачу для предотвращения осложнений и уменьшения риска распространения вируса.

COVID-19 в Украине.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в июле заболеваемость COVID-19 в Украине увеличилась в шесть раз. В частности, в июне было зарегистрировано около 2 тысяч случаев, а в июле это количество выросло почти до 12 тысяч.

Кроме того, Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса. Теперь для большинства населения достаточно одной дозы вакцины, в то время как людям из групп риска рекомендуется ревакцинация через 6-12 месяцев.