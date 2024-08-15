ВОЙНА В Украине Хакеры пытались взломать электронную почту бывшего посла США в Украине

2024-08-15 13:35

Связанные с рф хакеры пытались взломать электронную почту бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет исследователей группы Access Now и Citizen Lab при университете Торонто.

С февраля киберпреступники пытались похитить пароли бывших чиновников и ученых в США, а также известных российских оппозиционных деятелей и медиа-организаций.

Хакеры выдавали себя за другого бывшего дипломата, пытаясь обмануть Стивена Пайфера, работавшего послом США в Украине с 1998 по 2000 год. Злоумышленники хотели вынудить его ввести свои данные на поддельном вебсайте. Неизвестно, удалось ли им проникнуть в электронный ящик Пайфера.

Киберзлоумышленники являются частью группы, известной как Cold River, связываемой с ФСБ России. В декабре правительства США и Великобритании обвинили группу Cold River в причастности ко многим кибершпионским кампаниям

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Что сейчас происходит на разных участках фронта - обновленные данные Генштаба 2024-08-15 11:34
рф выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить в Курскую область, - WSJ 2024-08-14 21:37