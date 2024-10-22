ВОЙНА В Украине Повестки по почте: как формируют списки оповещения военнообязанных

2024-10-22 18:26

 

ТЦК должен вручить повестку и проконтролировать, чтобы военнообязанный за ней появился.

Военнообязанные граждане Украины уже получают повестки по почте. Уведомления приходят по адресам, известным военкоматам, а за неявку предусмотрено наказание.

Кто решает, кому отправят повестку, во время телемарафона рассказал руководитель административного отдела районного территориального центра комплектования в Киеве Олег Коротченко.

По его словам, списки формируют не территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Инициатива поступает от Минобороны.

"Определенные алгоритмы по внесению определенных военнообязанных в списки оповещения создаются по инициативе Министерства обороны. То есть, конкретно они выбирают с помощью средств системы "Оберіг", кто будет подлежать оповещению", — подчеркнул Коротченко.

Между тем военкоматы работают уже на непосредственном уровне исполнения. в компетенцию ТЦК входит только формирование этих повесток.

"Зафиксировать их или утвердить электронной подписью, и тогда уже они отправляются адресату определенной цепью", — рассказал представитель ТЦК.

Отмечается, что сейчас через "Укрпочту" присылают повестки как украинцам, которые обновили свои военно-учетные данные, так и не являвшимся в ТЦК. Коротченко подчеркнул, что ТЦК должен вручить повестку и проконтролировать, чтобы военнообязанный за ней появился.

Как сообщалось, существуют случаи, когда повестки в Украине получают отсрочку и забронированы. Адвокат Владимир Кишеня считает, что повестки могут посылать всем, "не разбираясь, у кого есть право на отсрочку, на бронирование".

 

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