Мир Северная Корея благодаря кражам хакеров стала третьей страной мира по количеству биткойнов

2025-03-22 13:34

КНДР стала третьей страной в мире по количеству биткойнов после США и Британии. Наибольшая и наиболее успешная киберорганизация Северной Кореи Lazarus владеет 13 580 биткойнами на сумму 886 млн фунтов стерлингов после рекордной кражи в прошлом месяце. Об этом сообщает британская газета The Times.

По данным компании Arkham Intelligence, которая использует искусственный интеллект для идентификации владельцев криптовалют, Пхеньян уступает Британии с 3,9 млрд фунтов стерлингов и США с как минимум 12,7 млрд. Обе страны получили свои деньги благодаря конфискации средств, принадлежащих преступникам.

Группа Lazarus, также известная как TraderTraitor, - одна из самых успешных преступных организаций в мире. Ее доходы являются "спасительными" для лидера КНДР Ким Чен Ына и финансируют северокорейскую армию.

ФБР подтвердило, что группа украла более 1,2 млрд фунтов стерлингов в криптовалюте Ethereum во время цифрового рейда в прошлом месяце на криптовалютную биржу Bybit. В 2023 году КНДР потратила на оборону 1,1 млрд фунтов стерлингов.

В прошлом году северокорейские хакеры украли, примерно, 616 млн фунтов стерлингов в криптовалюте. Кражи криптовалют преступными группировками, работающими на северокорейское правительство, составили 35% от 1,7 млрд фунтов стерлингов, украденных в результате таких краж по всему миру в 2024 году.

Группа экспертов ООН пришла к выводу, что Северная Корея финансирует до 40% своей ядерной программы и программы баллистических ракет за счет "незаконных киберсредств".