Жизнь Жара до +33, но без осадков: жителям Киевщины рассказали о погоде на выходных

2024-08-17 12:30

 

Синоптики рассказали, какая погода будет в Киевской области в субботу, 17 августа.

Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра в Фейсбук.

Так, в Киевской области в субботу будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер при этом ожидается юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью составит 14-19 градусов, днем столбики термометров будут колебаться от ​​28 до 33 градусов. В Киеве ночью ожидается 15-17 градусов, днем ​​30-32 градусов.

Ранее в Гидрометцентре ответили, вернется ли в Украину жара до +40.

 

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