Жара до +33, но без осадков: жителям Киевщины рассказали о погоде на выходных

Синоптики рассказали, какая погода будет в Киевской области в субботу, 17 августа.
Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра в Фейсбук.
Так, в Киевской области в субботу будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер при этом ожидается юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью составит 14-19 градусов, днем столбики термометров будут колебаться от 28 до 33 градусов. В Киеве ночью ожидается 15-17 градусов, днем 30-32 градусов.
Ранее в Гидрометцентре ответили, вернется ли в Украину жара до +40.