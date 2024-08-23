ВОЙНА В Украине Аналитики ISW уверены, что западное оружие помогло Украине изменить траекторию войны

2024-08-23 18:28

Помощь западных партнеров предоставит Вооруженным силам Украины возможность превзойти преимущество в артиллерии над рф, захватить инициативу на поле боя и изменить траекторию войны. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Минобороны США 15 августа в ежеквартальном обзоре американской военной помощи Украине опубликовало несколько оценок Разведывательного управления ведомства (Defense Intelligence Agency, DIA). Оценки разведуправления Пентагона во многом совпадают с тенденциями и явлениями, наблюдаемыми в открытых источниках, но проанализированы с учетом статических, а не динамических условий на поле боя.

По оценкам DIA, эта военная помощь США Украине "почти наверняка" будет недостаточной для того, чтобы помочь ВСУ уравнять или превзойти артиллерийское преимущество России, которое оценивается в 10 тыс. артиллерийских выстрелов в день.

Украинские военнослужащие выражают обеспокоенность по поводу дефицита украинской артиллерии после значительных задержек в оказании помощи со стороны США зимой 2023-2024 гг. и весной 2024 г., а украинские официальные лица ранее признавали влияние артиллерийских ограничений на оборонные и наступательные возможности Украины, в частности, в Донецкой области.

Институт изучения войны отмечает, что украинские войска, наоборот, продемонстрировали способность развивать и применять альтернативные и асимметричные возможности. Прежде всего, это удары беспилотников на большие расстояния для частичного противостояния артиллерийскому преимуществу России в Украине и защите от российских механизированных и пехотных атак, часто с большим эффектом по сравнению с менее мощными системами, применяемыми украинскими войсками.

В ISW напомнили, что в конце июля 2024 года ВСУ успешно защитились от серии масштабных российских механизированных атак на западе Донецкой области с помощью ударов беспилотников и ограниченной артиллерийской поддержки, а российские военные блогеры предупреждали об угрозе целенаправленных ударов украинских беспилотников с видом от первого лица (FP ) по всей линии фронта в Украине.

Разведывательное управление Пентагона (DIA) также оценивает, что Украина "вероятно" остается способной продолжать оборонные операции, но не способна проводить широкомасштабные контрнаступательные операции, по крайней мере, в течение следующих шести месяцев.

ISW продолжает оценивать, что украинские силы могли бы использовать менее масштабные контратаки и локальные контрнаступательные операции для освобождения территории, избегая при этом проблем, связанных с проведением широкомасштабных контрнаступательных операций.

В Институте напомнили, что в последние месяцы украинские силы провели несколько локальных контратак на севере Харьковской области и в направлении Кременной (на границе Луганской и Донецкой областей), что свидетельствует о попытках ВСУ перехватить тактическую инициативу на отдельных участках фронта.

Кроме того, украинским силам удалось начать локальную наступательную операцию в Курской области и перехватить оперативную инициативу на этом участке фронта, отвлекающего российские войска из других, менее приоритетных участков фронта в Украине.

В Институте изучения войны считают, что украинские силы могут перехватить инициативу на поле боя и в конце концов создать условия для проведения как ограниченных, так и широкомасштабных контрнаступательных операций при своевременной и надлежащей западной помощи.