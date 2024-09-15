Политика У Шольца предложили "мирную" инициативу по войне в Украине

2024-09-15 09:30

 

Лидер фракции СДПГ предлагает создать международную контактную группу членами которой стали Китай, Индия, Турция и Бразилия.

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених предложил создать международную контактную группу для мирной инициативы по войне РФ против Украины. Об этом сообщает Tagesschau.

Немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский "согласны с тем, что сейчас самое время активизировать усилия по проведению мирных переговоров и что Россия также должна присутствовать на следующем мирном саммите", заявил политик.

"Это также позволит другим странам принять более активное участие в прекращении боевых действий", - считает Мютцених.

По его словам, возможными членами контактной группы могли стать Китай, Индия, Турция и Бразилия.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что власти Украины сомневаются, что так называемый "мирный план" канцлера ФРГ Олафа Шольца о котором писали СМИ на самом деле существует.

Как известно, президент Владимир Зеленский назвал деструктивным "мирный план" Китая и Бразилии по завершению войны в Украине, которую развязала Россия.

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