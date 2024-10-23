Политика В кремле отреагировали на "мирную" инициативу Китая и Бразилии

2024-10-23 20:04


В Москве заявляют, что об Украине будут говорить на БРИКС.

Российская Федерация полезна "мирной" инициативе Китая и Бразилии, которые страны предложили в отношении Украины.

Об этом заявил помощник российского диктатора-президента Юрий Ушаков.

По его словам, во время продолжающегося в Казани саммита БРИКС одной из тем будет так называемая китайско-бразильская "мирная инициатива". Ушаков цинично заявил, что представители не всех стран участвовали в обсуждении "украинского конфликта". Впрочем, некоторыми гостями "эта тема касалась двухсторонних встреч" с "фюрером" Путиным.

В частности, Путин обсудил "мирную инициативу" с ее авторами – лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Бразилии Лулой да Сильвой, который участвовал в переговорах по видеосвязи.

"Россия приветствует китайско-бразильскую инициативу по Украине и считает ее полезной", высказался помощник "диктатора".

Напомним, ранее Китай и Бразилия заявили о создании платформы для "урегулирования украинского вопроса". Так называемая платформа "Друзья мира" должна стать открытой платформой, которая "не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет инклюзивный диалог".

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Китай сделал заявление о сотрудничестве с Украиной

2024-10-12 12:30

Китай помог обрушить мировые цены на нефть - рф теряет свой основной источник доходов

2024-10-09 12:30

кремль скрывает от роССиян увеличение расходов на оборону — ISW

2024-09-30 18:26

МИД Украины раскритиковал поддержку Швейцарией китайско-бразильской формулы мира

2024-09-30 08:23

Еще новости в разделе "Политика"

В кремле отреагировали на "мирную" инициативу Китая и Бразилии

2024-10-23 20:04

Посол США при НАТО сделала новое заявление о вступлении Украины в Альянс

2024-10-23 18:26

Зеленский готовит еще один План: для украинцев – СМИ

2024-10-23 16:48

США предоставят Украине военную помощь на 400 млн долларов

2024-10-22 22:15
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В кремле отреагировали на "мирную" инициативу Китая и Бразилии 2024-10-23 20:04
Посол США при НАТО сделала новое заявление о вступлении Украины в Альянс 2024-10-23 18:26
Зеленский готовит еще один План: для украинцев – СМИ 2024-10-23 16:48
США предоставят Украине военную помощь на 400 млн долларов 2024-10-22 22:15