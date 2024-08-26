Зеленский показал дальнобойную ракета-дрон "Паляниця", которая станет оружием возмездия

Разработку украинской дальнобойной ракеты-дрон "Паляниця" завершили. В радиусе ее действия находятся несколько десятков российских военных аэропортов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.
"Вчера произошло первое успешное боевое применение нашего нового оружия – украинской дальнобойной ракеты-дрона "Паляниця". Разработанной собственными силами, чтобы уничтожить наступательный потенциал врага. Ракет-дронов будет становиться больше, как стало больше наших дальнобойных ударных дронов, результаты которых мы видим почти каждый день", – говорится в сообщении.
В видео, опубликованном президентом, отмечают, что один из самых эффективных способов противостоять российским ракетным обстрелам - бить по носителям этого вооружения - российским военным аэродромам. Союзники не разрешают использовать для этого свое вооружение, отметил глава государства.
Украина запустила грантовую программу для частных ракетных проектов, инвестировала в государственные конструкторские бюро и провела дерегуляцию для стимуляции этой отрасли и "Паляниця" – это первый результат этих усилий.
Практически вся информация о ракете засекречена. В радиусе действия ракеты-дрона два десятка российских военных аэродромов.
Паляница будет запускаться с наземной платформы. Двигатель – турбореактивный. Стоимость ракеты дрона намного ниже аналогов и работа по удешевлению и увеличению производства продолжается.