ВОЙНА В Украине Украина развернула серийное производство дальнобойных дронов Паляниця и крылатых ракет Нептун

2024-12-14 11:33

Украинская ракета-дрон Паляниця вышла в серийное производство. Также было возобновлено и масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 комплекса Нептун. Об этом сообщил в своем в блоге министр обороны Рустем Умеров.

Чиновник напомнил, что Паляница является разработкой частного стартапа, а в серийное производство ракету-дрон запустили благодаря поддержке Минобороны.

Министр отметил стратегическую важность собственных вооружений: украинские крылатые и баллистические ракеты позволят ВСУ действовать независимо, нанося точечные удары по ключевым объектам врага. Это не только усугубляет нашу оборону, но и создает эффективный механизм сдерживания агрессора.

Министр добавил, что было возобновлено и масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 комплекса Нептун. Модифицированные ракеты теперь способны поражать цели на большей дальности.

"Наши успехи в ракетостроении доказывают: мы способны создавать оружие, меняющее правила игры", - подчеркнул Умеров.

Ракетная программа позволит не только обеспечить современное вооружение для сегодняшних боев, но и заложить фундамент для обороны будущего, способным сдерживать любую агрессию, подчеркнул Умеров.