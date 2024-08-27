ВОЙНА В Украине Стало известно, какие повреждения получила дамба Киевской ГЭС в результате вражеского удара

2024-08-27 08:25

В Вышгороде проезд по дамбе Киевской ГЭС могут открыть, поскольку значительных повреждений на дамбе нет. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в эфире телемарафона.

"Проезд по дамбе Киевской ГЭС откроется, если не будет повторных воздушных тревог и атак", - отметил он.

Глава ОВА подтвердил, что на дамбе нет существенных повреждений.

По словам Кравченко, сейчас все необходимые службы задействованы и выполняют ремонтные работы. Власти пообещали восстановить все поврежденные объекты.

Напомним, ночью и утром 26 августа рашисты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В ряде городов прогремели взрывы, есть погибшие. После этого исчезло свет и вода во многих населенных пунктах. В общей сложности под удар попали 15 областей.